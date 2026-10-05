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Андрей Школьников: Война на Украине закончится тем, что линия "Чернигов- Одесса" станет буферной зоной

Андрей Школьников: Война на Украине закончится тем, что линия "Чернигов- Одесса" станет буферной зоной

Мы уже одной ногой стоим в крахе мировой связанности. А США эту связанность добивают. Их задача – сделать свой панрегион в рамках западного полушария.

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