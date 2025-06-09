Израильские военные задержали парусник «Мадлен» с группой активистов, направлявшийся к сектору Газа.
Грета Тунберг обвинила Израиль в своем похищении
Комментарии
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АС
Алиса Смирнова
Израиль удалил из школьной программы упоминания о Грете Тунберг. Видно и Израиль достала уже
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18 час.
ИM
Игорь Musicman
Свободу Грете Тунберг,От Греты Тунберг - руки,Дайте свободу Грете Тунберг,Дайте свободу, с...ки!!!
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18 час.
TA
Tchernichova Aneta
Пусть изчезнет. Мир плакат не будет из за её отсуствием. дебильная девка. Даун.
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8 час.
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