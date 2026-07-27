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Царьград

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В Тольятти судят 9 участников сбыта психотропов под видом помощи на дому

В Тольятти судят 9 участников сбыта психотропов под видом помощи на дому

В Тольятти перед судом предстанут девять участников преступного сообщества, организовавшего, по версии следствия, незаконный оборот сильнодействующих и психотропных препаратов под видом оказания медицинской помощи на дому.

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