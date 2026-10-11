Reuters: «русский вопрос» может поссорить Южную Корею и Европу Южнокорейский контейнеровоз «PanStar Acro» вернулся в порт Пусан спустя 50 дней после начала рейса в европейские порты через арктический маршрут и Сеул планирует продвигать судоходство в этом регионе, однако здесь он рискует связями с союзниками, пишет агентство Reuters.