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Вадим Трухачев: «Иудин нобель» для «Новой газеты»

Вадим Трухачев: «Иудин нобель» для «Новой газеты»

Присуждение Нобелевской премии мира «Новой газете» и её главному редактору Дмитрию Муратову имеет явный политический подтекст — поддержать прозападную несистемную оппозицию.

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