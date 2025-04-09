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Русские внезапно сменили тактику. База элиты "ВСУ" взлетела на воздух

Русские внезапно сменили тактику. База элиты "ВСУ" взлетела на воздух

Русские военные внезапно сменили тактику ударов по критическим объектам ВСУ. Теперь для разведки на объект посылается один дрон, а уже после принимается решение, добивать ли новой партией беспилотников.

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