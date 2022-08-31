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Заявки на подключение домов к газу подали более 700 жителей Уссурийска

Заявки на подключение домов к газу подали более 700 жителей Уссурийска

В Уссурийске на догазификацию домовладений в подано более 700 заявок, 500 договоров уже подписано. Всего в округе до конца 2022 года к "голубому" топливу подключат более 2,5 тысяч частных домов, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморья.

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