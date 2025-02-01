Никол Пашинян закрыл заочный спор с Лукашенко

Премьер-министр Армении в очередной раз не смог скрыть своего раздражения президентом Белоруссии.Глава кабмина Армении Никол Пашинян заявил, что больше не желает спорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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