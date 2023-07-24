Военное обозрение

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Стратегические ракетоносцы Ту-160 могут развернуть на Дальнем Востоке для сдерживания США

Стратегические ракетоносцы Ту-160 могут развернуть на Дальнем Востоке для сдерживания США

Сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160 могут развернуть на Дальнем востоке для сдерживания США и их союзников.

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