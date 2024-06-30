Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Новопашина
    Господи! Ну до чего отвратительная рожа!Историка Тамару Э...
  • виктор комягин
    гниды забыли как вас напалмом америкосы жгли, как свиней опаливают перед жаркой....свиньи неблагодарные...сколько наш...Глава МИД Вьетнам...
  • виктор комягин
    Вонючий гном вообще о@уел? какой на хер тебе Крым...перестань коку нюхать, совсем мозги сгнили....ни каких тогда мирн...Зеленский объявил...

Клещи покусали 260 жителей Алтайского края за неделю

Клещи покусали 260 жителей Алтайского края за неделю

Число пострадавших от этих членистоногих за этот сезон превысило 6 тысяч человек За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 260 жителей Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх