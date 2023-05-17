Закон, порядок, государство

761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    чё, совковый выродок, ломает тебя от Правды то про твой поганый совок.... хреново, когда тебе говорят - твоя жизнь бы...И работающим, и н...
  • Людмила Медведева
    Только перерасчёт делают на тот каофициент ,когда ты вышел на пенсию у меня к примеру стоимость 72 рубОбъявлена дата пе...
  • Виктор Александров
    Брысь, чумичка!И работающим, и н...

Прокатятся на колесе Фортуны: 3 знака зодиака ожидает мощнейший захват удачи с 17 мая

Прокатятся на колесе Фортуны: 3 знака зодиака ожидает мощнейший захват удачи с 17 мая

Астрологи уверены, что сразу 3 знака зодиакального круга ожидает мощнейший захват удачи. Везение будет преследовать их по пятам, эти счастливчики буквально прокатятся на колесе Фортуны и будут несказанно счастливы новым крутым событиям в жизни.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх