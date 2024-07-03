В Новороссийске обследовали бухты и пляжи после морской атаки ВСУ

Спасатели завершили в Новороссийске обследование Цемесской бухты и прибрежной полосы, в том числе пляжей, после отбитой атаки морскими дронами ВСУ, сообщил глава города Андрей Кравченко 3 июня в Telegram-канале.
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