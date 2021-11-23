Происшествия

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В Приморском крае жительница Партизанска предстанет перед судом по обвинению в совершении имущественных преступлений

Следователем следственного подразделения отдела МВД России по городу Партизанску завершено расследование уголовных дел, возбужденных в отношении местной жительницы по признакам преступлений, предусмотренных п.

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