23 года, что жил в своем родном Киеве, я смотрел на Родину-мать и восхищался ею. Памятник хорошо виден, когда едешь с левого берега Днепра на правый, в сторону исторического центра города.
Россия вернет Киеву былую славу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Акимов
... если захватит Киев.
Ответить
11 час.
ВМ
Владимир Минаков
Ни захватывать, ни восстанавливать, ни развивать инфраструктуру Киева Россия не будет - и своих, древних земель, к которым нужно приложить огромные усилия и вложить тучу средств - предостаточно. Орда, захватившая Киев в 1240 году, город разрушила и сожгла, на его месте вырос за 100 лет лес и волки бегали... Не будет Киев в составе России - будет попытка сделать из этой территории буферное государство, нейтральное и безблоковое. Поднять экономику, восстановить инфраструктуру такого громадного города ( и этой части государства) у Москвы ни сил, ни средств не хватит - наживёт и горб, и геморрой...
Ответить
11 час.
Николай Берлизов
Значит, тогда восстанавливать и развивать инфраструктуру Киева будет НАТО. Неужели непонятно, что там, где не стоят наши танки, будут стоять американские ракеты, нацеленные на наши города? Какие, блин, все щедрые стали на земли, за которые кровью русских солдат по весу плачено! Что, Ельцин в детстве укусил?
Ответить
9 час.
Свежие комментарии