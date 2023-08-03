Россия вернет Киеву былую славу

ВМ

Владимир Минаков

Ни захватывать, ни восстанавливать, ни развивать инфраструктуру Киева Россия не будет - и своих, древних земель, к которым нужно приложить огромные усилия и вложить тучу средств - предостаточно. Орда, захватившая Киев в 1240 году, город разрушила и сожгла, на его месте вырос за 100 лет лес и волки бегали... Не будет Киев в составе России - будет попытка сделать из этой территории буферное государство, нейтральное и безблоковое. Поднять экономику, восстановить инфраструктуру такого громадного города ( и этой части государства) у Москвы ни сил, ни средств не хватит - наживёт и горб, и геморрой...