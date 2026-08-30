Нет никаких сомнений, что Киев будет наращивать попытки ударов по гражданским объектам. И можно, конечно, ждать, что армия все сделает, пока мы тут деньги зарабатываем, но бывают ситуации, когда армии можно и помочь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Подравшиеся на бо...
- Н Утонула в цветах:...
- МЕ Смерть на ужин: к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым