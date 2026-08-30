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Мобильность и точность: эшелонированная система ПВО защищает небо приграничья

Мобильность и точность: эшелонированная система ПВО защищает небо приграничья

Нет никаких сомнений, что Киев будет наращивать попытки ударов по гражданским объектам. И можно, конечно, ждать, что армия все сделает, пока мы тут деньги зарабатываем, но бывают ситуации, когда армии можно и помочь.

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