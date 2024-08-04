БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 291 подписчик

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Теперь Россия вправе выдвинуть претензии Финляндии за геноцид

Теперь Россия вправе выдвинуть претензии Финляндии за геноцид

Александр Ростовцев.   По данным финских СМИ, около 80% населения Суоми с восторгом поддержали идею о вступлении страны в Североатлантический альянс, будучи уверенными, будто «Россия является нестабильной и агрессивной державой, угрожающей финскому суверенитету».

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Комментарии
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Николай Коростелев
Пусть выплачивают блокадникам бабло за геноцид. И за концлагеря в оккупированной тогда Карелии ответят пусть по полной ! Ишь, в нату они захотели...
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2 час.
АК
Александр Кутуев
Лишенцы хреновы! Водочка-то дешевая российская теперь обломилась!
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2 час.
Андрей
Йух соси Пиркко, собирай бычки..
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1 час.

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