Александр Ростовцев. По данным финских СМИ, около 80% населения Суоми с восторгом поддержали идею о вступлении страны в Североатлантический альянс, будучи уверенными, будто «Россия является нестабильной и агрессивной державой, угрожающей финскому суверенитету».
Теперь Россия вправе выдвинуть претензии Финляндии за геноцид
Комментарии
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Николай Коростелев
Пусть выплачивают блокадникам бабло за геноцид. И за концлагеря в оккупированной тогда Карелии ответят пусть по полной ! Ишь, в нату они захотели...
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2 час.
АК
Александр Кутуев
Лишенцы хреновы! Водочка-то дешевая российская теперь обломилась!
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2 час.
Андрей
Йух соси Пиркко, собирай бычки..
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1 час.
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