Водителей призывают к осторожности на дорогах Калужской области из-за гололеда

Автодор информирует водителей о неблагоприятных погодных условиях на федеральных трассах, в том числе на трассе М-3 «Украина», проходящей через Калужскую областьАвтодор информирует водителей о неблагоприятных погодных условиях на федеральных трассах, в том числе на трассе М-3 «Украина», проходящей через Калужскую область.