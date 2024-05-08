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Калужские новости

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Водителей призывают к осторожности на дорогах Калужской области из-за гололеда

Водителей призывают к осторожности на дорогах Калужской области из-за гололеда

Автодор информирует водителей о неблагоприятных погодных условиях на федеральных трассах, в том числе на трассе М-3 «Украина», проходящей через Калужскую областьАвтодор информирует водителей о неблагоприятных погодных условиях на федеральных трассах, в том числе на трассе М-3 «Украина», проходящей через Калужскую область.

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