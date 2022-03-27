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Кузнецов вошел в топ-10 ассистентов в истории «Вашингтона». У него 332 передачи в 584 матчах

Евгений Кузнецов вошел в топ-10 ассистентов в истории «Вашингтона». Россиянин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:3).

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