Творожно-кабачковые оладьи. Рецепт вкусного и полезного завтрака.

Всем привет! Очень хочу с вами поделиться замечательным рецептом на завтрак. Очень важно для меня с утра накормить родных вкусно и полезно, а еще важно, чтобы насыщение было долгим и дети, например, не были голодными в школе.
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