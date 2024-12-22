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Боксер Усик победил Фьюри в поединке-реванше и защитил три титула чемпиона мира

Боксер Усик победил Фьюри в поединке-реванше и защитил три титула чемпиона мира

Global Look Press/IMAGO/Pawel Andrachiewicz / Matt Davies/Keystone Press Agency Боксер с Украины Александр Усик победил Тайсона Фьюри из Великобритании в поединке-реванше и защитил три титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в супертяжелом весе.

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