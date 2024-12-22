Боксер Усик победил Фьюри в поединке-реванше и защитил три титула чемпиона мира

Global Look Press/IMAGO/Pawel Andrachiewicz / Matt Davies/Keystone Press Agency Боксер с Украины Александр Усик победил Тайсона Фьюри из Великобритании в поединке-реванше и защитил три титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в супертяжелом весе.