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Илья Авербух прокомментировал скандал, разгоревшийся из-за высказываний о 15-летней Арзамасовой

Илья Авербух прокомментировал скандал, разгоревшийся из-за высказываний о 15-летней Арзамасовой

Илья Авербух назвал чушью скандал из-за его слов о Лизе Арзамасовой Фигурист Илья Авербух, вспоминая первую встречу с будущей женой Лизой Арзамасовой, которой на тот момент было 15 лет, бросил неосторожную фразу, которая стала причиной скандала.

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