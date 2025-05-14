Илья Авербух прокомментировал скандал, разгоревшийся из-за высказываний о 15-летней Арзамасовой

Илья Авербух назвал чушью скандал из-за его слов о Лизе Арзамасовой Фигурист Илья Авербух, вспоминая первую встречу с будущей женой Лизой Арзамасовой, которой на тот момент было 15 лет, бросил неосторожную фразу, которая стала причиной скандала.