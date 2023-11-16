Юрий Кот Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова считает, что женщинам не нужно высшее образование, видя в нем причину низкой рождаемости: «Женщины перестали быть женщинами, они взяли на себя мужские роли.
Сенатор Павлова выступила против высшего образования для женщин
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СК
Сергей Ковалев
Сенатору от Челябинской области Маргарите Павловой самой не хватает образования. иначе она бы понимала, что будущее России в образовании и воспитании её новых поколений. иначе она бы понимала, что текущая парадигма общества потребления это порождение частного капитала. иначе она бы понимала, что впереди - общество развитых во всех отношениях граждан России, способных созидать(!) доброе/вечное, а не уподобляться пещерным нравам. иначе она бы понимала, что вопрос выхода граждан на пенсию рано или позже решится в пользу собственного выбора граждан, имеющих персональный счет в госбанке, сохраняющий всё, что причитается каждому. отсюда время окончания трудовой деятельности в руках самих граждан. иначе она бы понимала, что по-настоящему развитая личность это не про деньги, а про саморазвитие и созидание, как достижение постулируемых целей и задач внутри них. иначе она бы понимала, что рождение детей, это не конвейер, а любовь прежде всего, любовь внутри семьи, равно и внутри общества. т.о. не обрезанием надо бы сенаторам заниматься, а условия для лучшей жизни всех граждан создавать... но для этого нужно качественное образование и воспитание на базе истинных, а не всосанных извне, ценностей.
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14 час.
Александр Рожков
Откуда берутся такие сенаторы? У нас чем выше должность - тем дурее человек. Почему так? Ни кто не подскажет?
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7 час.
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