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Закон и Порядок

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Сенатор Павлова выступила против высшего образования для женщин

Сенатор Павлова выступила против высшего образования для женщин

Юрий Кот   Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова считает, что женщинам не нужно высшее образование, видя в нем причину низкой рождаемости: «Женщины перестали быть женщинами, они взяли на себя мужские роли.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
Сенатору от Челябинской области Маргарите Павловой самой не хватает образования. иначе она бы понимала, что будущее России в образовании и воспитании её новых поколений. иначе она бы понимала, что текущая парадигма общества потребления это порождение частного капитала. иначе она бы понимала, что впереди - общество развитых во всех отношениях граждан России, способных созидать(!) доброе/вечное, а не уподобляться пещерным нравам. иначе она бы понимала, что вопрос выхода граждан на пенсию рано или позже решится в пользу собственного выбора граждан, имеющих персональный счет в госбанке, сохраняющий всё, что причитается каждому. отсюда время окончания трудовой деятельности в руках самих граждан. иначе она бы понимала, что по-настоящему развитая личность это не про деньги, а про саморазвитие и созидание, как достижение постулируемых целей и задач внутри них. иначе она бы понимала, что рождение детей, это не конвейер, а любовь прежде всего, любовь внутри семьи, равно и внутри общества. т.о. не обрезанием надо бы сенаторам заниматься, а условия для лучшей жизни всех граждан создавать... но для этого нужно качественное образование и воспитание на базе истинных, а не всосанных извне, ценностей.
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14 час.
Александр Рожков
Откуда берутся такие сенаторы? У нас чем выше должность - тем дурее человек. Почему так? Ни кто не подскажет?
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7 час.

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