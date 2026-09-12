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Верховный суд подтвердил право покупателя на компенсацию из-за отсутствия русификации интерфейса автомобиля

Верховный суд Российской Федерации подтвердил решение суда первой инстанции, который частично удовлетворил иск жителя Московской области к автосалону.

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