Комличенко о том, что «Ростов» опять не забил: «Лично ко мне претензия. Тяжелая ситуация, мы виноваты, нужно это исправлять»

В субботу клуб уступил «Пари НН» (0:1) на выезде в 6‑м туре Мир РПЛ. В 4 последних гостевых играх в рамках чемпионата и Фонбет Кубка России клуб потерпел 4 поражения с общей разницей 1:11.
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