Названы опасные ошибки при использовании стиральной машины

После использования стиральную машинку необходимо отключать от сети во избежание ударов током. Об опасных ошибках при эксплуатации прибора россиян предупредила техник лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Анастасия Губарева, передает NEWS.
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