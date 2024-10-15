Названы опасные ошибки при использовании стиральной машины

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После использования стиральную машинку необходимо отключать от сети во избежание ударов током. Об опасных ошибках при эксплуатации прибора россиян предупредила техник лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Анастасия Губарева, передает NEWS.