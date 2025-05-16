На предстоящей неделе стартует XIII Петербургский международный юридический форум. Мероприятие добавит городу дорожных ограничений.
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На предстоящей неделе стартует XIII Петербургский международный юридический форум. Мероприятие добавит городу дорожных ограничений.