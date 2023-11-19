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«Миннесота» вышла на 1-е место Западной конференции впервые с сезона-2003/04

«Миннесота» в гостях справилась с «Новым Орлеаном» – 122:121. Как информирует обозреватель Алан Хортон, «Тимбервулвз» занимают 1-е место в турнирной таблице Западной конференции (не менее 10 игр) впервые с конца сезона-2003/04.

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