Финляндия решает полностью закрыть границу с Россией Елена ВайленкоФинляндия принимает решение о полном закрытии границы с Россией, следуя предыдущему закрытию четырех круглосуточных контрольно-пропускных пунктов, передают журналисты pronedra.
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