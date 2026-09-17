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Неизвестный вандал сорвал флаг со штаба ЛДПР в Камне-на-Оби

Неизвестный вандал сорвал флаг со штаба ЛДПР в Камне-на-Оби

После случившегося координатор местного отделения ЛДПР Виктор Затонских обратился с заявлением в полицию Неизвестный вандал сорвал флаг ЛДПР со здания партийного штаба в Камне-на-Оби и повредил его крепление.

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