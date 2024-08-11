В России уничтожили две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS

Старший офицер пресс-центра группировки войск «Юг» Сергей Румянцев заявил, что российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила в зоне ответственности группы две управляемые бомбы Hammer и 16 снарядов реактивной системы HIMARS.
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