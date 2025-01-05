Ну наконец-то полезный и очень нужный праздник – Международный разгрузочный день. Правда, не очень понятно, как он сочетается с Днем клубники и Днем взбитых сливок.
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Ну наконец-то полезный и очень нужный праздник – Международный разгрузочный день. Правда, не очень понятно, как он сочетается с Днем клубники и Днем взбитых сливок.