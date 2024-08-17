Анджей Дуда подписал закон, разрешающий польским пограничникам убивать нелегальных мигрантов

Гарий Щерба

Ну , ГДЕ КРИКИ ГЕЙРОПЫ и ОРУЩИЕ ПСЫ по ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА , ГДЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ на ЖИЗНЬ , ПОДОНКИ ....???????????????????????????????????????? ЛЯХские НЕДОНОСКИ уж вообще БЕРЕГА ПОТЕРЯЛИ ...!!!