Чтоб ничто не омрачало счастья радостных картин

Ведь вы не удивитесь, если я скажу, что первыми под удар борцов с лицами, решившими не продолжать свой род, попали как раз женщины рожавшие — одного, двоих, троих? Как? А всё просто — сообщество «#Щастье материнства» прекратило работу после того, как Госдума приняла в первом чтении законопроект о «пропаганде чайлдфри».