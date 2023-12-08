Самый большой в мире стрит-арт рисунок, сделанный одним человеком

Бразильский уличный художник Эдуардо Кобра (Eduardo Kobra) в преддверии Летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, решил установить свой собственный рекорд и занялся самостоятельным созданием самого большого в мире мурала.
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