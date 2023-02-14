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Квартиры для сирот и упавшая башня. На что жаловались жители края прокурору из Москвы

Квартиры для сирот и упавшая башня. На что жаловались жители края прокурору из Москвы

Квартиры для сирот и упавшая башня. На что жаловались жители края прокурору из Москвы По каждому обращению Дмитрий Демешин дал поручения организовать проверки Замгенпрокурора Дмитрий Демешин 13 февраля провел личный прием жителей Алтайского края.

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