Квартиры для сирот и упавшая башня. На что жаловались жители края прокурору из Москвы По каждому обращению Дмитрий Демешин дал поручения организовать проверки Замгенпрокурора Дмитрий Демешин 13 февраля провел личный прием жителей Алтайского края.