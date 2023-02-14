Квартиры для сирот и упавшая башня. На что жаловались жители края прокурору из Москвы По каждому обращению Дмитрий Демешин дал поручения организовать проверки Замгенпрокурора Дмитрий Демешин 13 февраля провел личный прием жителей Алтайского края.
Квартиры для сирот и упавшая башня. На что жаловались жители края прокурору из Москвы По каждому обращению Дмитрий Демешин дал поручения организовать проверки Замгенпрокурора Дмитрий Демешин 13 февраля провел личный прием жителей Алтайского края.
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