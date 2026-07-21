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Череп X века нашли в необычном месте языческого древнерусского поселения

Череп X века нашли в необычном месте языческого древнерусского поселения

В необычном для погребения месте древнерусского поселения Гнездово в Смоленской области нашли человеческий череп первой половины X века — но у археологов есть версия, как он мог там оказаться, рассказали в ГТРК «Смоленск».

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