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Театр абсурда

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Кучма разглядел истоки СВО в "монголоидности русских"

Кучма разглядел истоки СВО в "монголоидности русских"

ЕЛЕНА  ПАНИНА Второй президент Украины Леонид Кучма, всю жизнь говоривший по-русски, работавший на Байконуре, лауреат Ленинской премии как инженер-ракетостроитель и секретарь парткома на заводе "Южмаш", на склоне лет пришёл к выводу: истоки СВО лежат в монголоидности России.

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