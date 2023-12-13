Кучма разглядел истоки СВО в "монголоидности русских"

ЕЛЕНА ПАНИНА Второй президент Украины Леонид Кучма, всю жизнь говоривший по-русски, работавший на Байконуре, лауреат Ленинской премии как инженер-ракетостроитель и секретарь парткома на заводе "Южмаш", на склоне лет пришёл к выводу: истоки СВО лежат в монголоидности России.