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Газета.ру

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Соболев поддержал идею сделать военные сборы для депутатов Госдумы обязательными

Соболев поддержал идею сделать военные сборы для депутатов Госдумы обязательными

Депутат Государственной думы Виктор Соболев в беседе с "Лентой.ру" поддержал идею сделать военные сборы для парламентариев обязательными, отметив, что они принимают законы, связанные с Вооруженными силами (ВС) России и поддержкой участников специальной военной операции (СВО) и их семей.

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Комментарии
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Taurus Zmei
На освобождённые территории, пусть обкатывают свои законы и поживут как живут люди.
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