Соболев поддержал идею сделать военные сборы для депутатов Госдумы обязательными

Депутат Государственной думы Виктор Соболев в беседе с "Лентой.ру" поддержал идею сделать военные сборы для парламентариев обязательными, отметив, что они принимают законы, связанные с Вооруженными силами (ВС) России и поддержкой участников специальной военной операции (СВО) и их семей.