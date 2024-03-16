Пожилой мужчина погиб при ночном пожаре в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Один человек погиб и один пострадал при ночных пожарах в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике, за минувшие дежурные сутки, с 15 на 16 марта, в регионе зарегистрировано шесть пожаров.