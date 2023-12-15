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Тренер "Вашингтона" Карбери: возможности и броски принесут Овечкину пользу

Тренер "Вашингтона" Карбери: возможности и броски принесут Овечкину пользу

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери заявил, что форварду клуба Александру Овечкину нужно сосредоточиться на том, чтобы выходить на свободное пространство, передает The Hockey News.

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