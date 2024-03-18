Дешевле почти в 1,5 раза: Peugeot и Citroen тихо вернули в линейки дизельные модификации Rifter и Berlingo

Французские автопроизводители Peugeot и Citroen вынуждены были вернуть в линейку своих компактвэнов Rifter и Berlingo версии с дизельными двигателями из-за резкого падения спроса на электромобили этих моделей.
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