Мингосуправления Подмосковья предостерегло жителей о мошенниках по «Госуслугам»

Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с «Госуслугами». Злоумышленники обманным путем получают данные для входа в личный кабинет Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, мошенники присылают человеку электронное письмо, в котором сообщается об успешном входе в личный кабинет на «Госуслугах».