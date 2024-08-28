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Мингосуправления Подмосковья предостерегло жителей о мошенниках по «Госуслугам»

Мингосуправления Подмосковья предостерегло жителей о мошенниках по «Госуслугам»

Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с «Госуслугами». Злоумышленники обманным путем получают данные для входа в личный кабинет Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, мошенники присылают человеку электронное письмо, в котором сообщается об успешном входе в личный кабинет на «Госуслугах».

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