Эксперт назвала полезные в летнюю жару напитки

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережнева 7 июня рассказала какие напитки в летний период освежают, восполняют водный баланс и помогают остудить организм, а что лучше не пить в жаркое время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии