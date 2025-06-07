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Эксперт назвала полезные в летнюю жару напитки

Эксперт назвала полезные в летнюю жару напитки

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережнева 7 июня рассказала какие напитки в летний период освежают, восполняют водный баланс и помогают остудить организм, а что лучше не пить в жаркое время.

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