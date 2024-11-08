Российские учёные выдвинули гипотезу образования на дне Атлантики железа и марганца

Образования из железа и марганца – это не просто "каменные" скопления на дне мировых вод. Они представляют собой богатый источник ценных металлов, которые широко применяются в разных отраслях промышленности.
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