В РФ предложили увеличить штрафы для водителей шумных машин и мотоциклов

Законопроект об увеличении как минимум в 10 раз размера штрафов для водителей шумных машин и мотоциклов готовят к рассмотрению во втором чтении в Госдуме, сообщил зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
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