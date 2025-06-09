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В РФ предложили увеличить штрафы для водителей шумных машин и мотоциклов

В РФ предложили увеличить штрафы для водителей шумных машин и мотоциклов

Законопроект об увеличении как минимум в 10 раз размера штрафов для водителей шумных машин и мотоциклов готовят к рассмотрению во втором чтении в Госдуме, сообщил зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

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