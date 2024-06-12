Почему власти Грузии поссорились с Западом: внутренняя механика неожиданного конфликта

Вчера 2,1K прочитали Геополитические неожиданности иногда бывают и приятными. Начиная еще со времен второго пришествия Эдуарда Шеварднадзе на царство в Тбилиси в 90-е годы прошлого века, в Москве свыклись с мыслью о том, что Грузия откочевала в западный политический лагерь.