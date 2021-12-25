«Он виноват в украинском национализме не меньше Зеленского». Политолог оценил слова Путина о «нациках»

Украинцы — молодая нация, переживающее за отношение к ним, поэтому не стоит подначивать их рассказами про «младшего брата России», считает Аббас Галлямов Фото: Global Look Press Владимир Путин и Владимир Зеленский В ходе вчерашней пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский стал всё больше выступать с националистически позиций: «Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти и вместо того, чтобы их исполнять, подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов — как на Украине говорят, нациков», — сказал российский лидер.