Разозлился на Путина, но «условно». Трамп понял, что все козыри на руках у Путина

© AP Photo / Matt Rourke Политика | Сербия Недовольство Трампа словами Путина, поставившего под вопрос возможность для Зеленского в будущем остаться на посту президента, было, как он потом сам признал, условным, пишет "Политика".
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