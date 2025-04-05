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Добрый Мир

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Разозлился на Путина, но «условно». Трамп понял, что все козыри на руках у Путина

Разозлился на Путина, но «условно». Трамп понял, что все козыри на руках у Путина

© AP Photo / Matt Rourke Политика | Сербия Недовольство Трампа словами Путина, поставившего под вопрос возможность для Зеленского в будущем остаться на посту президента, было, как он потом сам признал, условным, пишет "Политика".

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