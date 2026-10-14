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Все главное — впереди. Россия разворачивается к мечте

Все главное — впереди. Россия разворачивается к мечте

Вспомнил вдруг, в который раз, уже почти подзабытую историю. Поехали как-то с женой в высокогорный дагестанский аул на встречу с известным целителем Шамилем.

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