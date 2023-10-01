Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 825 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Коська
    И-И-И?????? Заканчивайте изложение её истории, надеюсь на ХеппиЭнд!!!Польская сука пой...
  • Регина Толстоброва
    Ядерный удар уже наносить когда совсем уже плохо все будет.Торопится не надо. надо и другие искать возможности наказы...Сатановский. "Кто...
  • Валерий Дюков
    общаяя подстилка, пусть щас наши парни её пялят в пленуПольская сука пой...

Почему Абхазия попросилась в состав Союзного государства РФ и РБ

Почему Абхазия попросилась в состав Союзного государства РФ и РБ

  В затяжном и непростом деле строительства Союзного государства России и Белоруссии наметился любопытный поворот.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
ДОКАТИЛИСЬ конечно мы... БОИМСЯ ГРУЗИЮ!!... Скоро от собственной тени шарахаться будем, с такой идеологией, основанной на трусливой &quot;доброй воле&quot;?!!
Ответить
1 д.
И
Иван
Зачем полная херня и свистёж, когда не читали статью, словами принять, докатились, боимся, и тд.? Из статьи ясно и ежу. Что Цитаты: &quot;Минск не признал в свое время ни суверенитет за ДНР с ЛНР, ни Крым российским, ни Донбасс с Приазовьем новыми территориями России, ни Республики Абхазия и Южная Осетия&quot;.  Из-за этого: &quot;Единственный рабочий сценарий, при котором Абхазия и Южная Осетия могут стать частью Союзного гос-ва РФ и РБ, это на правах новых субъектов Российской Федерации или неких новоявленных «федеральных территорий».&quot;. Удивляет не к месту выё_ывание многих о вопросе, 100% разъяснённым статьёй. Иван Ше.
Ответить
1 д.
е
евгений
А по-моему давно уже пора делать так. Хотите нормально жить, входите в состав России на правах области или края. И вот тогда пожалуйста, все прелести жизни,- в гости к вам.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх