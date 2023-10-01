Почему Абхазия попросилась в состав Союзного государства РФ и РБ

И

Иван

Зачем полная херня и свистёж, когда не читали статью, словами принять, докатились, боимся, и тд.? Из статьи ясно и ежу. Что Цитаты: "Минск не признал в свое время ни суверенитет за ДНР с ЛНР, ни Крым российским, ни Донбасс с Приазовьем новыми территориями России, ни Республики Абхазия и Южная Осетия". Из-за этого: "Единственный рабочий сценарий, при котором Абхазия и Южная Осетия могут стать частью Союзного гос-ва РФ и РБ, это на правах новых субъектов Российской Федерации или неких новоявленных «федеральных территорий».". Удивляет не к месту выё_ывание многих о вопросе, 100% разъяснённым статьёй. Иван Ше.