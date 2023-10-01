В затяжном и непростом деле строительства Союзного государства России и Белоруссии наметился любопытный поворот.
Почему Абхазия попросилась в состав Союзного государства РФ и РБ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
ДОКАТИЛИСЬ конечно мы... БОИМСЯ ГРУЗИЮ!!... Скоро от собственной тени шарахаться будем, с такой идеологией, основанной на трусливой "доброй воле"?!!
Ответить
1 д.
И
Иван
Зачем полная херня и свистёж, когда не читали статью, словами принять, докатились, боимся, и тд.? Из статьи ясно и ежу. Что Цитаты: "Минск не признал в свое время ни суверенитет за ДНР с ЛНР, ни Крым российским, ни Донбасс с Приазовьем новыми территориями России, ни Республики Абхазия и Южная Осетия". Из-за этого: "Единственный рабочий сценарий, при котором Абхазия и Южная Осетия могут стать частью Союзного гос-ва РФ и РБ, это на правах новых субъектов Российской Федерации или неких новоявленных «федеральных территорий».". Удивляет не к месту выё_ывание многих о вопросе, 100% разъяснённым статьёй. Иван Ше.
Ответить
1 д.
е
евгений
А по-моему давно уже пора делать так. Хотите нормально жить, входите в состав России на правах области или края. И вот тогда пожалуйста, все прелести жизни,- в гости к вам.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии